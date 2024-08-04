Трамп накинувся з образами на Гарріс: що розізлило політика

Кандидат від республіканців у президенти США Дональд Трамп накинувся з образами на віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка висувається від Демократичної партії. Причиною обурення стала незгода демократки на умови республіканця щодо дебатів.

Про це з посиланням на пости Трампа у соцмережі Truth Social повідомляє Politico.

"Я побачу її (Камалу Гарріс - Ред.) 4 вересня або не побачу взагалі", - гнівно висловився колишній президент.

Зокрема, експрезидент писав, що у Гарріс "низький IQ" та їй, з його слів, не вистачає "розумових здібностей" для дебатів із ним. Що більше - він навіть назвав свою конкурентку "тупою". Мовляв, віцепрезидентка "може читати телесуфлер", але не може говорити експромтом.

"Ми зробимо це з Fox, якщо вона з'явиться. Я не думаю, що вона з'явиться (на дебатах - Ред)",- заявив Трамп на своєму мітингу в Джорджії.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Трамп погодився на пропозицію Fox News провести дебати з Гарріс. Публічна дискусія між політиками запланована на 4 вересня.

Після цього команда демократки заявила: пропозицію щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News, вважають неприйнятною. Натомість Гарріс піде на дебати на телеканал ABC 10 вересня, які раніше були узгоджені з командою Трампа.

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