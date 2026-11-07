Трамп накинувся на демократів і заговорив про імпічмент: деталі нової заяви

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп виступив із гострою критикою на адресу Демократичної партії, звинувативши її представників у системному тиску та погрозах імпічментом високопосадовцям американської адміністрації.

Про це Трамп повідомив у своєму дописі в соцмережі.

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За словами очільника Білого дому, опозиційні політики вдаються до шантажу та намагаються залякати ключових посадовців системи юстиції Сполучених Штатів.

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«Демократи ходять довкола і погрожують багатьом людям, зокрема Генеральному прокурору Сполучених Штатів та іншим, імпічментом і багатьма іншими формами тиску», — заявив Трамп.

Заява Трампа стала черговим епізодом загострення політичної боротьби між республіканцями та демократами у Вашингтоні довкола діяльності Міністерства юстиції та перебігу ключових розслідувань у країні.

Нагадаємо, після перемоги на проміжних виборах демократи готуються використати контроль над Конгресом США, щоб домогтися нової військової допомоги Києву, посилити санкції проти Росії та розслідувати рішення адміністрації Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Республіканська партія здобула б нищівну перемогу на виборах, якби його ім’я було в бюлетенях. Таке повідомлення його команда розіслала від імені президента користувачам американських мобільних мереж.

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