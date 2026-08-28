Трамп накинувся на Fox News через Іран: зажадав «вправити мізки» журналісту

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп розкритикував телеканал Fox News через репортаж його кореспондента Джонатана Ганта, який, на думку американського лідера, неправильно подав його позицію щодо можливості укладення угоди з Іраном.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

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«Джонатан Гант із FoxNews зробив особливо неточний репортаж про Ісламську Республіку Іран, яка зазнає краху, — вказав президент. — Я не хочу зустрічатися, це вони хочуть. Насправді вони благають укласти угоду».

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Також Трамп звернувся до ведучого Fox News Брета Баєра, закликавши його вплинути на журналіста.

«Брет Баєр має, для різноманітності, вправити мізки своїм підлеглим!» — вказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про перейменування озера Онтаріо на «Америку» та додав, що хоче змінити назви океанів.

Ми раніше інформували, що Міністерство освіти США опинилося в центрі скандалу після публікації в соцмережі X відео з президентом Дональдом Трампом.

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