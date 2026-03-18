Трамп різко висловився про Іран та розкритикував союзників по НАТО

Президент США Дональд Трамп виступив із черговими різкими заявами щодо Ірану, назвавши його головним державним спонсором тероризму та заявивши про намір швидко «вивести країну з ладу».

Свою позицію він оприлюднив у соцмережі Truth Social.

Трамп звернувся, зокрема, до міжнародних партнерів, які не підтримали військову операцію США під назвою «Епічна лють».

«Для всіх цих повних “ідіотів”: пам’ятайте, що Іран вважається головним державним спонсором тероризму. Ми швидко виводимо його з ладу!» — написав Трамп.

Так політик фактично підтвердив жорстку лінію щодо Тегерана та продемонстрував невдоволення позицією союзників.

Що казав Трамп про НАТО раніше

Напередодні Дональд Трамп також розкритикував країни НАТО, які відмовилися підтримати дії Вашингтона проти Ірану. За його словами, така позиція є «дуже дурною помилкою».

Заяви пролунали на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та активізації військових дій США у регіоні.

Він також заявив, що Сполученим Штатам варто задуматися над переглядом свого членства в НАТО через відсутність підтримки з боку союзників у війні з Іраном.