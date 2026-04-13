Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Папу Лева XIV, засудивши його позицію щодо війни в Ірані, та назвав його «жахливим у зовнішній політиці».

Про це пише CNN.

«Нам не подобається Папа, який стверджує, що мати ядерну зброю — це нормально… Він людина, яка не вважає, що ми повинні гратися з країною, яка хоче мати ядерну зброю, щоб підірвати світ. Я не шанувальник Папи Лева», — заявив Трамп.

Видання Independent зазначає, що Папа Римський Лев XIV через розбіжності з політикою Дональда Трампа може не відвідати США під час його президентства і замість цього зосередиться на гуманітарних поїздках.

За даними медіа, причиною цього стала напружена ситуація після зустрічі між представником Ватикану та Пентагоном.

Папа неодноразово критикував політику Трампа, зокрема щодо імміграції та воєн. Він засуджував війну з Іраном і заявляв, що ставлення американської влади до мігрантів є «вкрай неповажним».

Після щорічного звернення Папи до дипломатичного корпусу Ватикану в січні, де він розкритикував держави, що прагнуть конфліктів, Пентагон запросив на зустріч кардинала Крістофа П’єра — особистого представника понтифіка у США, зазначило видання. Як повідомляється, такий контакт був «безпрецедентним».

За інформацією джерел, під час зустрічі американська сторона висловила невдоволення заявами Папи, сприйнявши їх як критику політики Трампа. Особливе обурення викликали слова понтифіка, які могли трактуватися як критика «Доктрини Донро» — оновленої версії «Доктрини Монро», що передбачає домінування США у Західній півкулі, наголосили в Independent.

Йшлося, зокрема, про заяву Папи, в якій він зазначив, що «дипломатія, заснована на діалозі та пошуку компромісів, поступово замінюється підходом, що ґрунтується на силі».

У Ватикані припускають, що понтифік може взагалі не відвідати США за нинішньої адміністрації.

Нагадаємо, Трамп запросив Папу Римського до своєї нової Ради миру. Крім того, до цієї ради Трамп запросив диктатора Путіна. Проте офіційної відповіді від РФ наразі не було.