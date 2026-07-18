Трамп накинувся з новими звинувачення на Канаду: обіцяє ввести тарифи

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Канаду через масштабні лісові пожежі, дим від яких останніми днями накрив значну частину Середнього Заходу та Східного узбережжя США.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США повідомив, що планує обговорити ситуацію з лісовими пожежами та їхні наслідки для Сполучених Штатів із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

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Трамп заявив, що вважає Канаду відповідальною за забруднення повітря, яке, за його словами, завдає США значних економічних збитків.

«Ми вважаємо Канаду відповідальною за те, що вони не належним чином доглядають за своїми лісами та чагарниками, і Сполучені Штати без потреби страждають від брудного, забрудненого та нездорового повітря, якість якого є небезпечною й абсолютно неприйнятною», — написав Трамп.

За словами американського президента, канадська влада відмовилася від належного управління лісами та очищення територій, хоча, як він стверджує, була обізнана з можливими наслідками такого рішення.

«Це навмисна недбалість, яка стає щорічною проблемою, що коштує Сполученим Штатам мільярди доларів, і вартість цього забруднення, безумовно, має бути додана до мит, які Канада зараз сплачує», — наголосив Трамп.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп попередив, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде «дуже суворо покарана», оскільки його адміністрація та республіканці просувають жорстке законодавство, спрямоване проти Москви.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у неодноразових спробах вплинути на результати виборів у його країні.

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