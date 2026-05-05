Трамп накинувся зі звинуваченнями на Папу Римського: що відповів йому понтифік

Трамп накинувся зі звинуваченням на Папу Римського / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп знову зробив «випад» у бік Папи Римського. Він заявив, що Папа Римський вважає, що «це нормально, якщо Іран має ядерну зброю».

Про інцидент повідомляє Independent.

Цього разу Дональд Трамп звинуватив понтифіка у «створенні небезпеки для багатьох католиків». Зокрема, американський президент висловився, що нібито «Папа Римський вважає нормальним те, що Іран має ядерну зброю».

Так, Трамп продовжує розпалювати ворожнечу до Папи Лева XIV.

Президент США узявся критикувати Папу Римського під час інтерв’ю, в якому обговорював ув’язненого гонконзького бізнесмена Джиммі Лая.

Коли ведучий-співрозмовник запропонував, що питання звільнення Лая має порушити Папа Римський, Трамп зірвався на критику:

«Ну, Папа Римський волів би говорити про те, що для Ірану нормально мати ядерну зброю. Я не думаю, що це дуже добре. Я думаю, що він наражає на небезпеку багатьох католиків і багатьох людей. Він вважає, що для Ірану цілком нормально мати ядерну зброю», — заявив президент США.

У Ватикані вже відреагували на заяву Трампа. Італійське агентство Ansa пише, що державний секретар Святого Престолу й Ватикану П’єтро Паролін заявив, що «Папа йде своїм шляхом, тобто проповідує Євангеліє, мир, як сказав би святий Павло, в кожній нагоді, доречній і недоречній».

Критика Трампа виявилася вкрай недоречною, адже саме цього тижня державний секретар Марко Рубіо має зустрітися з Папою Римським в Італії. Його візит триватиме від 6 до 8 травня. США мають на меті розвивати відносини з Італією та Ватиканом.

Протягом останніх тижнів Дональд Трамп неодноразово спілкувався з Папою Римським. Вони мають чимало розбіжностей у поглядах, зокрема в питаннях війни, імміграції тощо.

Минулого місяця Папа висловив незгоду з погрозою Трампа про те, що в Ірані «загине ціла цивілізація». Він назвав слова Трампа «неприйнятними». У відповідь понтифікові президент США назвав його «слабким у питаннях злочинності та жахливим у сфері зовнішньої політики». Крім цього, Трамп сказав, що надає перевагу братові понтифіка, Луї.

Перед цим Папа Римський заявляв, що не боїться адміністрації Трампа, та підкреслив, що не хоче суперечок.

