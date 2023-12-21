Трамп намагається затягнути початок судового процесу проти себе — Reuters

Трамп намагається уникнути відповідальності за події після виборів у США у 2020 році.

Колишній президент США Дональд Трамп закликав суддів Верховного суду Сполучених Штатів відхилити запит федеральних прокурорів про негайний перегляд його заяви про те, що він не може бути притягнутим до відповідальності через спробу скасувати владу поразку на президентських виборах у 2020 році.

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Про це інформує Reuters.

У відповідь на надзвичайний запит спеціального прокурора США Джека Сміта, який передбачає скасування імунітету перед суддями навіть тоді, коли суд нижчої інстанції намагатиметься ухвалити рішення з цього питання, Трамп звернувся до Верховного суду США.

Трамп просить суддів відхилити прохання Сміта про те, щоб Верховний суд висловив свою думку до того, як це зробить нижчий апеляційний суд.

Видання повідомляє, що такі дії колишнього президента спрямовані на затягування процесу, який запланований на березень 2024 року, Кличко має розпочатись розгляд його справи.

Захист Трампа у своєму поданні зазначає, що таким чином спеціальний прокурор закликає суддів обійти звичайний апеляційний процес, який виключає рішення Окружного апеляційного суду округу Колумбія, "і поспішати вирішувати питання з нерозважливою безоглядністю". Суд повинен відхилити це запрошення у цей час".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний суд Колорадо виключив Трампа зі списку кандидатів у президенти США.

Крім того, ми раніше інформували, що таємний звіт про втручання Росії у вибори в США загадково зник, побувавши в руках Трампа.

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