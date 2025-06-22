Дональд Трамп / © Associated Press

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Судова система США є єдиною силою, яка наразі стримує адміністрацію Дональда Трампа від встановлення авторитарної влади та диктатури.

Про це заявив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг під час виступу в етері телеканалу Еспресо.

«Відчуваються намагання Трампа зробити у США авторитарну владу, а якщо йому вдасться, то і диктатуру. Це відчувається у всіх діях Трампа, починаючи від 20 січня. Я б сказав, що він у цьому напрямку вже зробив більше, ніж можна було очікувати», — зазначив Айзенберг.

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Професор порівняв ситуацію у США з Німеччиною початку 1930-х років та Росією кінця 1990-х.

«Порівнюючи з Росією, на мою думку, у США встановити диктатуру значно важче, ніж це вдалося свого часу Путіну. Все ж таки у Сполучених Штатах є інституції — незалежний суд. Однак чинна американська влада вже показує, що може виконувати ухвали судів, а може зволікати з їхнім виконанням», — додав він.

За словами Айзенберга, країна рухається у напрямку згортання демократії. Одним із найяскравіших прикладів цього, на його думку, є діяльність міграційної поліції, яку кандидат у віцепрезиденти від демократів, губернатор штату Міннесота Тім Волз назвав «сучасним трампівським гестапо».

«Бо ця поліція так і діє: без ухвал судів хапає людей на вулицях, фермах, будівельних майданчиках, у магазинах та відвозить у невідомих напрямках», — наголосив професор.

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Айзенберг також нагадав, що вже були випадки, коли сенатор від штату Каліфорнія зазнав жорсткого затримання, а законодавцям від Демократичної партії не дозволяли відвідати місця утримання затриманих, попри їхнє законне право на доступ до установ федерального уряду.

«Те, що ми бачимо, — рух США в бік встановлення авторитарного режиму, диктатури. У Конгресі більшість республіканців в обох палатах, відповідно, вони повністю підтримують дії Трампа. Єдине, що гальмує цей рух — судова система, яка абсолютно незалежна від виконавчої влади», — підкреслив Айзенберг.

За його словами, вже є понад 200 судових ухвал, які зупинили дії адміністрації Трампа.

Раніше повідомлялося, що уряд Пакистану рекомендує президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року.

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Ми раніше інформували, що день народження президента США Дональда Трампа американці відзначили масштабними протестами.