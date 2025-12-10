Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Папа Римський Лев XIV прокоментував останні заяви президента США Дональда Трампа про те, що Європа нібито перебуває в занепаді та має слабких лідерів. На думку понтифіка, ця риторика має потенційно руйнівні наслідки.

Про це повідомляє Sky News.

«Я думаю, що, на жаль, деякі аспекти цього, які я бачив, призвели до величезних змін у тому, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами», — зазначив Папа.

На запитання журналіста, чи вважає він американський «мирний план» щодо України справедливим, понтифік утримався від прямої оцінки.

«Я волію не коментувати це», — відповів Лев XIV.

Він підкреслив, що це програма, розроблена президентом США та його радниками, і Трамп має право ініціювати такі пропозиції.

«У ній є низка пунктів, з якими, на мою думку, багато людей у Сполучених Штатах погодяться, але багато інших сприймуть речі по-іншому», — додав Папа Римський.

Раніше повідомлялося, що британський уряд у вівторок відреагував на заяви президента США Дональда Трампа, який стверджував, що європейські лідери «занадто багато говорять» про війну Росії проти України і «нічого не роблять для її вирішення».

Ми раніше інформували, що Трамп заявив, що лідеру України Володимиру Зеленському та диктатору РФ Путіну «важко спробувати укласти угоду», бо «вони дуже ненавидять один одного».