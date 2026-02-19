Трамп наполягатиме на угоді між НАТО і Росією: що це означає для України

Трамп і можливі переговори НАТО з Росією / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп може зосередитися на досягненні окремої угоди між НАТО та Росією, при цьому інтереси України ризикують опинитися поза ключовим порядком денним.

Таку думку висловив політик і дипломат Роман Безсмертний в ефірі «Київ 24».

«Трамп наполягатиме на тому, щоб НАТО і Росія підписали окрему угоду. У цій конфігурації Україна, на його думку, не вписується — для неї там просто не передбачено місця. Саме тому він фактично виштовхує Україну з цього процесу», — сказав дипломат.

За його словами, американський президент сприймає Північноатлантичний альянс не стільки як систему колективної безпеки, скільки як інструмент для реалізації власної політичної стратегії. Йдеться про формат, у якому Вашингтон може виступати головним модератором і фактично диктувати правила гри іншим державам.

Безсмертний наголосив, що Трамп демонструє схильність до підходу, який передбачає домовленості між великими центрами сили без повноцінного врахування позицій менших країн. На його переконання, це нагадує спробу повернення до моделі «сфер впливу», де стратегічні рішення ухвалюються в межах вузького кола глобальних гравців.

«Його підхід — це прагнення диктувати умови, домінувати й позиціонувати себе як глобального керівника», — сказав Безсмертний.

Дипломат також зазначив, що сучасна Європа суттєво змінилася, адже зросла роль регіональної безпеки, посилилася підтримка України, а структура трансатлантичних відносин стала складнішою. Ігнорування цих факторів може призвести до нових ризиків для стабільності на континенті.

На його думку, майбутній формат відносин між Заходом і Росією залежатиме від того, чи збережеться принцип колективного ухвалення рішень у межах Альянсу, або ж ключові домовленості формуватимуться у двосторонньому порядку між Вашингтоном і Москвою.

Нагадаємо, 19 лютого президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти РФ ще на рік.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив про певні зрушення у військових питаннях, тоді як у Вашингтоні заговорили про «реальний прогрес». Президент сказав про це після черговий раунд переговорів між Україною, США та Росією.