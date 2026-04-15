Трамп написав листа Сі з делікатним проханням щодо Ірану: до чого закликав Китай

Трамп, Сі / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся з офіційним листом до голови КНР Сі Цзіньпіна із проханням утриматися від постачання зброї Ірану. Лідер Китаю запевнив, що цього не відбувається.

Про це пише Clash Report.

За словами американського лідера, він отримав відповідь від китайської сторони. У листі Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не здійснює поставок озброєння Тегерану.

Реклама

«Я написав листа Сі. Я попросив його не давати Ірану зброю. Він написав мені листа і каже, що по суті цього не робить», — розповів Дональд Трамп.

Крім того, Дональд Трамп охарактеризував отримане повідомлення як «прекрасний лист», підкресливши позитивний тон відповіді китайського лідера.

Також президент США наголосив на енергетичних інтересах Китаю.

«Сі — це людина, якій потрібна нафта. Нам (США — ред.) ні», — додав американський лідер.

Реклама

Раніше Трамп заявив, що новий раунд переговорів з Іраном може відбутися вже найближчими днями. Зокрема, однією з можливих локацій розглядають Ісламабад. Сам глава Штатів не планує брати участі в наступній зустрічі. У США також наголошують, що діалог із Тегераном продовжується попри попереднє загострення ситуації.