Трамп написав передсмертний лист із вказівками: ось кому він адресований

Джей Ді Венс / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп залишив віце-президенту Джей Ді Венсу точні інструкції на випадок, якщо йому колись доведеться змінити американського лідера на посаді президента під час другого терміну.

Про це заявив представник Білого дому Себастьян Гірка в інтерв’ю New York Post (NYP).

«У ящику письмового столу Resolute Desk лежить лист, адресований віце-президенту на випадок, якщо з Трампом щось трапиться», — сказав він.

З його слів, існують правила наступності, яких буде дотримано, якщо якомусь зловмисному суб’єкту вдасться «усунути» Трампа.

«Ми маємо протоколи, повірте мені. Не ті, що я можу обговорювати, але протоколи є», — додав він.

Дональд Трамп назвав Джея Ді Венса та Марко Рубіо «командою мрії», натякнувши, що вони можуть стати майбутньою президентською зв’язкою республіканців.

Розмови про політичне майбутнє Трампа відбуваються на тлі нового загострення у Вашингтоні. Демократи подали до Конгресу резолюцію про імпічмент президента за 13 статтями.

У документі йдеться про можливі зловживання владою, порушення конституційних обов’язків, переслідування політичних опонентів, ігнорування ролі Конгресу та суперечливі рішення у сфері внутрішньої і зовнішньої політики.

