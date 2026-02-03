Трамп намагається домовитися з Росією щодо Донеччини, але такий мирний план може бути небезпечним для України / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп своїм підходом до переговорів між Україною та Росією може створити умови для нової війни замість закінчення нинішньої.

Про це пише головний зовнішньополітичний оглядач The Telegraph Девід Блер.

За його словами, адміністрація Трампа робить ставку на досягнення будь-якої угоди незважаючи на її довгострокові наслідки. Зокрема, спецпредставник США Стів Віткофф вирушає на черговий раунд перемовин до Абу-Дабі, де ключовим питанням названо майбутнє 5957 км² території Донецької області, що досі перебуває під контролем України, зазначає аналітик.

Реклама

Оглядач наголошує, що Росія так і не змогла захопити ці райони за роки повномасштабної війни попри численні наступи. Тепер Кремль «намагається отримати бажане за столом переговорів».

«Путін прагне здобути дипломатичним шляхом те, чого не зміг узяти силою», — зазначає Блер.

Вимога віддати Донеччину РФ — це загроза для сотень тисяч людей

Він додає, що Україна вимушено погоджується з тим, що в межах можливого мирного врегулювання Росія може зберегти контроль над частиною окупованих територій. Однак вимога Москви передати ще й ті райони Донеччини, які залишаються під контролем Києва, виходить далеко за ці межі.

На думку автора, йдеться не лише про політичну несправедливість, а й про загрозу для сотень тисяч цивільних, які можуть опинитися під владою окупаційного режиму.

Реклама

Крім того, ці території включають важливі оборонні вузли, зокрема Краматорськ і Слов’янськ. Їхня втрата, застерігає Блер, відкриє Росії шлях для нового наступу вглиб країни.

Оглядач вважає, що справжній посередник мав би наполягати на відмові Кремля від вимог щодо цих земель і підкріпити позицію жорсткими заходами тиску — від посилення санкцій до розширення військової допомоги Україні.

Натомість Трамп, за словами Блера, позиціонує себе як «нейтрального арбітра» між агресором і жертвою, що фактично означає посилення тиску саме на Київ.

Серед можливих сценаріїв автор називає два: або війна триватиме, бо Росія не відмовиться від своїх вимог, або Україну змусять піти на поступки, які створять умови для нової агресії в майбутньому.

Реклама

«Неефективна дипломатія Трампа може або законсервувати нинішню війну, або привести до хибного миру, що посіє насіння наступного конфлікту», — підсумовує Блер.

Натомість стало відомо, що Вашингтон дотримується чіткої позиції: американських солдатів в Україні не буде. Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, вже сформувалося коло партнерів, готових фізично гарантувати безпеку України.

Він зазначив, що щодо статусу Луганської, Донецької областей і Криму Україна діятиме «винятково в межах міжнародного права та підтримки союзників».