Трамп нарешті отримав таку бажану Нобелівську премію миру: але є нюанс

Лідерка опозиції Венесуели Мачадо заявила, що вручила Трампу свою медаль Нобелівської премії миру / © Associated Press

Реклама

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо повідомила, що вручила Дональду Трампу свою медаль Нобелівської премії миру.

Про це вона сказала журналістам біля Капітолію США, передає CNN.

«Я вручила президенту Сполучених Штатів медаль, Нобелівську премію миру», — сказала Мачадо, перш ніж розповісти історію про латиноамериканського революціонера Сімона Болівара.

Реклама

«Я сказав йому ось що», — продовжив Мачадо. «Двісті років тому генерал де Лафайєт (французький генерал, що брав участь у війні США за незалежність — Ред.) вручив Сімону Болівару медаль із зображенням Джорджа Вашингтона. Відтоді Болівар зберігав цю медаль до кінця свого життя».

«Двісті років тому народ Болівара повертає спадкоємцю Вашингтона медаль, у цьому випадку медаль Нобелівської премії миру, як визнання його унікальної відданості нашій свободі», — продовжила вона.

Нам невідомо, чи прийняла Трамп подарунок Мачадо.

Лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо вітають у Капітолії / © Associated Press

Сам Трамп підсумки зустрічі з венесуельською опозиціонеркою поки не коментував. У той же час цю тему на брифінгу для журналістів прокоментувала речниця Білого будинку Керолайн Левітт:

Реклама

«Я знаю, що президент з нетерпінням чекав на цю зустріч і сподівався на хорошу та конструктивну бесіду з пані Мачадо — це справді чудовий і сміливий голос для багатьох жителів Венесуели».

Вона зазначила, що Трамп не змінив своєї думки про те, що Мачадо не має необхідної підтримки для керівництва Венесуелою.

Нагадаємо, Дональд Трамп давно публічно заявляв про своє бажання отримати цю премію, а Мачадо присвятила її йому, коли отримала її минулого року.

Після викрадення диктатора Мадуро вона повторила, що хоче передати свою нагороду Трампу від імені венесуельського народу. З її слів, те, що зробив президент США, є історичним. Це, каже вона, «величезний крок до демократичного переходу».

Реклама

Однак Нобелівський комітет заявив, що Премія миру не підлягає передачі.

9 січня комітет заявив, що після оголошення лауреата Нобелівської премії її не можна відкликати, розділити чи передати іншим особам.

«Це рішення остаточне і залишається незмінним», — йшлося в повідомленні.