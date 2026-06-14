«Трамп нас підставив»: в Ізраїлі жорстко відреагували на мирну угоду США з Іраном

Прапор Ізраїлю

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Ізраїльські чиновники негативно оцінюють перспективу укладення угоди між США та Іраном, вважаючи, що вона не вирішує ключових безпекових проблем та може завдати шкоди інтересам Ізраїлю.

Про це повідомляє Ynet із посиланням на джерела в ізраїльських владних колах.

Один зі співрозмовників видання заявив, що в Ізраїлі серйозно стурбовані змістом майбутньої угоди. За його словами, особливе занепокоєння викликає відсутність можливості впливати на її умови.

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«Його голос не чути. Це погана угода. Ніхто цим не задоволений. Усі розуміють, що це погано для нас і завдає шкоди інтересам Ізраїлю», — сказав чиновник.

Інший представник ізраїльської влади висловився ще жорсткіше щодо позиції Вашингтона.

«Трамп нас підставив», — заявив він.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що в регіоні потенційну домовленість сприймають як результат тиску з боку Ірану та поступок з боку США.

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Водночас він висловив сумніви не лише щодо перспектив підписання угоди, а й щодо її довготривалості.

«У всякому разі, такий настрій у нашому регіоні, і тому угоду — принаймні в короткостроковій перспективі — вважатимуть провалом. Я, як і раніше, скептично ставлюся як до підписання угоди, так і до її довговічності», — додав співрозмовник.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль здійснив удари по військових об’єктах у західній та центральній частинах Ірану попри заклики президента США уникати ескалації.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф заявив, що Сполучені Штати та Іран досягли домовленостей щодо тексту потенційної мирної угоди.

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