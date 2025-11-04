Трамп натякає на повернення ядерних випробувань — що стоїть за його словами

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про можливе відновлення ядерних випробувань, від яких Сполучені Штати утримувалися понад 30 років. Водночас міністр енергетики адміністрації Трампа Кріс Райт запевнив, що країна не планує проводити вибухові випробування.

Про це повідомляє The New York Times.

Трамп заявив, що США мають відновити тестування ядерної зброї, щоб “відповісти” Росії, Китаю та іншим державам, які, за його словами, нібито проводять підземні ядерні випробування.

“Вони проводять тести глибоко під землею, і ніхто точно не знає, що відбувається. Ми повинні робити те саме”, — сказав Трамп в інтерв’ю CBS.

Утім, американські експерти та офіційні посадовці поставили під сумнів ці твердження. Віце-адмірал ВМС США Річард Коррелл, кандидат Трампа на посаду голови Стратегічного командування, прямо заявив, що “ані Китай, ані Росія не проводили ядерних випробувань”.

Міністр енергетики Кріс Райт також дав зрозуміти, що адміністрація не планує вибухових тестів.

“Це будуть неядерні випробування — ми просто вдосконалюємо системи, щоб наша зброя залишалася надійною”, — пояснив він у ефірі Fox News.

Такі суперечливі заяви викликали занепокоєння серед фахівців з контролю над озброєннями. Вони нагадують, що США не проводять ядерних вибухових випробувань із 1992 року, а більшість країн світу дотримується Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Експерти застерігають, що відновлення таких тестів може призвести до нового витка гонки озброєнь.

“Навіщо відкривати скриньку Пандори, даючи іншим ядерним державам привід робити те саме?” — заявив колишній конгресмен Джон Тірні, директор Центру з контролю над озброєннями.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що дав Пентагону вказівку розпочати випробування ядерної зброї “на рівній основі” з Росією та Китаєм. Це стало відвертою спробою продемонструвати військову міць Сполучених Штатів напередодні важливої торговельної зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.