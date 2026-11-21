Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп назвав віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо серед головних можливих кандидатів на посаду глави держави від Республіканської партії на наступних виборах.

Про це він заявив у коментарі телеканалу Fox News.

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За словами Трампа, у республіканців є чимало політиків, які могли б претендувати на президентську посаду. Водночас саме Венса та Рубіо він виокремив як одних із найперспективніших кандидатів.

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«Очевидно, Джей Ді — віцепрезидент. Марко також серед головних претендентів. Вони обоє фантастично працюють, обоє дуже, дуже популярні», — зазначив американський президент.

Водночас Трамп наголосив, що список потенційних претендентів може бути ширшим, і не виключив появи несподіваних кандидатур серед представників Республіканської партії.

«Але можуть бути й сюрпризи. У нас є дуже здібні люди», — додав глава Білого дому.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс ще не ухвалив остаточного рішення щодо своєї участі у президентських виборах 2028 року. Він зробить це лише після Нового року.

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Раніше Венс заявив, що значна частина американців, які підтримували Дональда Трампа та його команду під час президентських виборів 2024 року, на проміжних виборах до Конгресу США проголосували за демократів через невдоволення воєнною політикою адміністрації.

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