Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

Трамп натякнув, що Колумбія може стати наступною після Венесуели

Американський лідер окреслив потенційні дії проти Колумбії через її роль у торгівлі кокаїном.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, йому подобається ідея військової операції США в Колумбії.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One Трамп сказав, що Колумбією «керує хворий чоловік».

Він також звинуватив президента країни Густаво Петро у виробництві та продажу кокаїну до США, додавши, що той «не буде цим займатися дуже довго».

На запитання, чи означає це, що США можуть здійснити операцію в Колумбії, Тармп відповів: «Мені це подобається».

Нагадаємо, у ніч проти 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Трамп заявив, що США планують керувати Венесуелою доти, доки не зможуть забезпечити «безпечний, належний і розважливий перехід влади», а також готові до другої, потужнішої атаки на Венесуелу, але наразі в цьому нема потреби.

Дата публікації
Кількість переглядів
230
