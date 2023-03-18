Трамп назвав дату свого арешту і звернувся із закликом до прихильників

Експрезидента США звинувачують у прихованій виплаті $130 тисяч порноактрисі, з якої в нього начебто був роман.

У суботу, 18 березня, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що очікує свого арешту у справі про підкуп порноактриси у вівторок, 21 березня, і закликав своїх прихильників до протесту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення самого експрезидента у соцмережі Truth Social.

“Незаконні витоки інформації з корумпованої та високополітичної окружної прокуратури Манхеттена... вказують на те, що без можливості доведення злочину... провідний кандидат від Республіканської партії та колишній президент Сполучених Штатів Америки буде заарештований у вівторок наступного тижня”, – написав Трамп.

При цьому колишній президент США, прихильники якого уже штурмували Капітолій 6 січня 2021 року, щоб спробувати скасувати його поразку на президентських виборах, зробив новий заклик до протестів.

“Протестуйте, поверніть нашу націю!” - додав у своєму дописі Трамп.

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Експрезидент США не надав доказів витоку інформації з офісу окружного прокурора і не став обговорювати можливі звинувачення в пості.

Речник Трампа сказав у заяві журналістам, що “не було жодного повідомлення”, окрім “незаконних витоків” у ЗМІ.

Як повідомляє Reuters, Офіс окружного прокурора Манхеттена на початку цього року представив докази великому журі про виплату 130 000 доларів США, яку колишній особистий адвокат Трампа зробив порнозірці Стормі Деніелс наприкінці передвиборчої кампанії Трампа 2016 року.

Деніелс, справжнє ім'я якої Стефані Кліффорд, каже, що десять років тому у неї був роман із Трампом. Трамп це заперечує.

Раніше Офіс прокурора запросив Трампа дати свідчення перед великим журі, яке розслідує приховані грошові виплати. Експерти з права кажуть, що це ознака того, що звинувачення близько.

Представник окружної прокуратури Манхеттена, яка порушила справу щодо порноакторки Стормі Деніелс, відмовився від коментарів.

Жоден президент США ні під час перебування на посаді, ні після не був притягнутий до кримінальної відповідальності.

Трамп раніше висловив своє бажання балотуватися на пост президента від республіканців у 2024 році. Він заявив, що продовжить передвиборну кампанію, навіть якщо його звинуватить у злочині.

Нагадаємо, експрезидента США Дональда Трампа звинуватили також у тому, що він не зареєстрував понад сто подарунків від іноземних урядів та керівників держав. Зокрема, йдеться про суму близько 291 тис. доларів.

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