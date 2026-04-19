Трамп назвав два шляхи для укладення мирної угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп у неділю, 19 квітня, заявив, що мирну угоду з Іраном буде укладено, зазначивши, що для цього існує два шляхи.

Про це американський президент сказав у коментарі журналісту ABC News Джонатану Карлу.

Господар Білого дому заявив, що Іран «серйозно порушив» режим припинення вогню. Попри це, Трамп вважає, що Вашингтон та Тегеран зможуть досягти угоди.

«Це станеться. Так чи інакше. Легким або складним шляхом. Це станеться. Можете цитувати мене», — сказав він у коментарі журналісту.

Президент США не пояснив, у чому полягатиме «легкий» та «складний» шлях для укладення мирної угоди.

Раніше Іран оголосив, що контроль над Ормузькою протокою «повернувся до попереднього стану» через тривалу блокаду США іранських портів.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 квітня у Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) Ірану повідомили, що будуть атакувати будь-яке судно, що наблизиться до Ормузької протоки.

Раніше Іран обстріляв щонайменше два торговельних судна, які намагалися пройти Ормузькою протокою.

У суботу, 18 квітня, іранські військові заявили, що відновили «суворий контроль» над Ормузькою протокою. Це сталося лише через день після оголошення водного шляху «повністю відкритим».

17 квітня Іран оголосив про повністю відкритий прохід через Ормузьку протоку для всіх комерційних суден. Міністр закордонних справ Ірану Сеїд Аббас Арагчі назвав причиною ухваленого рішення угоду про припинення вогню в Лівані.

Президент США Дональд Трамп привітав таке рішення Ірану та подякував за відкриття протоки, яку чомусь назвав Іранською.