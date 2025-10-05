Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна щодо продовження договору про ядерну зброю. Він назвав «гарною ідеєю» ініціативу Путіна щодо продовження дії договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ).

Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на заяву Трампа журналістам 5 жовтня, якувін зробив перед вильотом із території Білого дому.

«Мені здається, це гарна ідея», — сказав американський президент, відповідаючи на запитання про пропозицію Путіна продовжити дію договору на один рік.

Водночас, за даними Інституту вивчення війни (ISW), подібні заяви Москви є радше спробою створити ілюзію нормалізації відносин між США та Росією, не демонструючи при цьому готовності припинити війну проти України.

Договір СНО-ІІІ між США та Росією, підписаний у 2010 році, обмежує кількість ядерних боєзарядів і засобів їхнього доставки. Термін його дії спливає у найближчі роки, і питання щодо подовження угоди залишається предметом міжнародних дискусій.

Раніше йшлося про сценарії зустрічі президентів США та РФ Трампа та Путіна на Алясці.