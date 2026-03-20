Трамп назвав головну мету війни в Ірані: це не зміна режиму

Війна США проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що повалення жорстокого теократичного режиму в Ірані не було головною метою військової операції проти цієї країни.

Про це він сказав у п’ятницю, 20 березня, в інтерв’ю MS Now.

За його словами, США, можливо, можуть вплинути на те, хто контролює іранський уряд, але це не є головною метою.

«Головне те, що вони [іранці] не можуть мати ядерної зброї», — сказав Трамп.

Американський президент також повторив своє твердження про те, що Іран був «за два тижні» від отримання ядерної зброї, не зважаючи на бомбардування США трьох ядерних об’єктів в Ірані у червні 2025 року.

Трамп стверджував, що збагачений уран в цій країні нібито міг бути використаний для створення ядерної зброї «протягом дня-двох або тижня».

Натомість експерти кажуть, що хоча Іран міг би швидко збагатити уран до стану, придатного для використання в бомбах, для створення будь-якої зброї знадобилося б більше часу.

Раніше цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив про значні здобутки у війні проти Ірану, наголосивши, що основні військово-морські ресурси Тегерана були знищені протягом кількох днів.

Війна США проти Ірану — останні заяви Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звернувся до прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу із проханням не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану.

Американський президент також відреагував на загострення ситуації навколо атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні Перської затоки. Зокрема, Трамп виступив із жорстким попередженням: якщо Катар зазнає нових ударів з боку Ірану, США готові діяти максимально рішуче.

Раніше Трамп звернувся до міжнародних партнерів, які не підтримали військову операцію США проти Ірану. Він назвав цю державу головним спонсором тероризму та заявив про намір швидко «вивести країну з ладу».

Президент США також заявив, що міг би закінчити війну в Ірані за лічені секунди, але має певні причини не робити цього.