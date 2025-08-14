ТСН у соціальних мережах

Трамп назвав можливе місце другої зустрічі з Путіним і Зеленським

Американський лідер наголосив, що друга зустріч буде важливішою.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп запропонував Аляску як місце проведення другої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав у четвер, 14 серпня, відповідаючи на питання журналістів в Овальному кабінеті Білого дому, передає Sky News.

При цьому американський лідер зазначив, що ця друга зустріч буде важливішою.

Дональда Трампа також запитали, чи буде завтра у Володимира Путіна «сильна позиція».

«Ну, він приїхав до нашої країни», — відповів Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що головною метою саміту з Путіним, який відбудеться 15 серпня на Алясці, є друга зустріч — у якій братиме участь президент Зеленський. При цьому він додав, що до другої зустрічі можуть приєднатися деякі європейські лідери.

