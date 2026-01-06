Трамп назвав "найсмертоноснішу" армію на Землі

Трамп заявив про відсутність суперників для американської армії / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають найпотужніші збройні сили у світі та не мають жодних реальних суперників.

Про це він повідомив у своїй публічній заяві 6 січня, передає Білий дім.

За словами Трампа, американська армія є «найсучаснішою і найсмертоноснішою на планеті Земля». Він наголосив, що жодна держава не здатна перемогти США у військовому протистоянні.

Реклама

«США вкотре довели, що у нас найпотужніша, найсучасніша та найсмертоносніша армія на планеті. Ніхто не може нас перемогти — навіть близько до цього не дійшло», — заявив він.

Зазначимо, що таке висловлювання американського президента пролунало на тлі активних міжнародних дискусій щодо ролі Сполучених Штатів у глобальній безпеці та НАТО.

Нагадаємо, що після дій американських військових у Венесуелі Дональд Трамп може націлитися на інші країни. Зокрема, йдеться про Гренландію, яка належить Данії та є частиною НАТО.