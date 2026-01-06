ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2541
Час на прочитання
1 хв

Трамп назвав "найсмертоноснішу" армію на Землі

Президент США оцінив військові можливості країни та заявив, що Америка має найсмертоноснішу армію у світі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трамп назвав "найсмертоноснішу" армію на Землі

Трамп заявив про відсутність суперників для американської армії / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають найпотужніші збройні сили у світі та не мають жодних реальних суперників.

Про це він повідомив у своїй публічній заяві 6 січня, передає Білий дім.

За словами Трампа, американська армія є «найсучаснішою і найсмертоноснішою на планеті Земля». Він наголосив, що жодна держава не здатна перемогти США у військовому протистоянні.

«США вкотре довели, що у нас найпотужніша, найсучасніша та найсмертоносніша армія на планеті. Ніхто не може нас перемогти — навіть близько до цього не дійшло», — заявив він.

Зазначимо, що таке висловлювання американського президента пролунало на тлі активних міжнародних дискусій щодо ролі Сполучених Штатів у глобальній безпеці та НАТО.

Нагадаємо, що після дій американських військових у Венесуелі Дональд Трамп може націлитися на інші країни. Зокрема, йдеться про Гренландію, яка належить Данії та є частиною НАТО.

Дата публікації
Кількість переглядів
2541
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie