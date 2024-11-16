Трамп назвав нову прессекретарку Білого дому: вона стане наймолодшою на цій посаді

Також Трамп визначився з кандидатами на посади директорами з комунікацій Білого дому та Офісу персоналу президента.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що новою прессекретаркою Білого дому стане Каролайн Лівітт, яка стане наймолодшою особою на цій посаду у свої 27 років.

Про це інформує The New York Times.

Повідомляється, що вона була його прессекретаркою під час президентської передвиборчої кампанії.

"Каролайн розумна, жорстка і довела, що є високоефективним комунікатором", - заявив Трамп.

Також Трамп повідомив, що директором з комунікацій Білого дому стане Стівена Ченг, який обіймав посаду директора з комунікацій під час його виборчої кампанії, директором з комунікацій Білого дому.

Новим директором Офісу персоналу президента стане Сердхіо Гор.

"Стівен Ченг і Серхіо Гор були довіреними радниками з моменту моєї першої президентської кампанії у 2016 році і продовжують відстоювати принципи "Америка понад усе", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп назвав нового міністра охорони здоров'я США.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні.

Читайте також: