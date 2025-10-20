Трамп назвав президента Колумбії «нарколідером» і пообіцяв припинити виплати США Боготі

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував колумбійського лідера Густаво Петро, назвавши його “незаконним лідером наркотрафіку”, та заявив про припинення фінансової підтримки Колумбії з боку Вашингтона.

Про це пише Reuters

Президент США написав у соцмережі, що Петро «заохочує масове виробництво наркотиків на великих і малих полях по всій Колумбії», і що метою нібито є продаж цих речовин у США «задля смерті, руйнування та хаосу». Він також пообіцяв, що жодних виплат Колумбії більше не буде.

Дані різкої заяви пролунали на тлі американської військової операції — Пентагон повідомив про знищення судна, пов’язаного з ліворадикальними бойовиками, у Карибському морі. На борту перебували троє людей, усі вони загинули.

У Міністерстві закордонних справ Колумбії вже відреагували — заявили, що слова Трампа є «образливими» та ставлять під загрозу суверенітет держави. Також Богота наголосила, що бореться з наркоторгівлею, але потребує часу для реалізації внутрішніх реформ.

Раніше США скасували візу Густаво Петро після того, як він узяв участь у демонстрації у Нью-Йорку й закликав американських військових не виконувати накази Трампа.

Нагадаємо, в інтерв’ю телеканалу Fox News у неділю Дональд Трамп заявив, що впевнений у можливості досягти закінчення війни, додавши, що Путін «щось отримає, бо він уже виграв певну територію».