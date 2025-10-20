- Дата публікації
Трамп назвав президента Колумбії «нарколідером» і пообіцяв припинити виплати США Боготі
Президент США Дональд Трамп звинуватив главу Колумбії Густаво Петро у сприянні наркотрафіку та заявив, що Вашингтон припиняє фінансову підтримку країни.
Президент США Дональд Трамп різко розкритикував колумбійського лідера Густаво Петро, назвавши його “незаконним лідером наркотрафіку”, та заявив про припинення фінансової підтримки Колумбії з боку Вашингтона.
Про це пише Reuters
Президент США написав у соцмережі, що Петро «заохочує масове виробництво наркотиків на великих і малих полях по всій Колумбії», і що метою нібито є продаж цих речовин у США «задля смерті, руйнування та хаосу». Він також пообіцяв, що жодних виплат Колумбії більше не буде.
Дані різкої заяви пролунали на тлі американської військової операції — Пентагон повідомив про знищення судна, пов’язаного з ліворадикальними бойовиками, у Карибському морі. На борту перебували троє людей, усі вони загинули.
У Міністерстві закордонних справ Колумбії вже відреагували — заявили, що слова Трампа є «образливими» та ставлять під загрозу суверенітет держави. Також Богота наголосила, що бореться з наркоторгівлею, але потребує часу для реалізації внутрішніх реформ.
Раніше США скасували візу Густаво Петро після того, як він узяв участь у демонстрації у Нью-Йорку й закликав американських військових не виконувати накази Трампа.
Нагадаємо, в інтерв’ю телеканалу Fox News у неділю Дональд Трамп заявив, що впевнений у можливості досягти закінчення війни, додавши, що Путін «щось отримає, бо він уже виграв певну територію».