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Трамп назвав Путіна "розумною людиною, яка хотіла миру" та знову оскандалився

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Трамп назвав Путіна "розумною людиною, яка хотіла миру" та знову оскандалився

Фото: Getty Images

Також Трамп заявив, що до виборів 2024 року Україну "можуть стерти з лиця землі". 

Колишній президент США Дональд Трамп, який збирається балотуватися на нових виборах, знову потрапив у скандал. Він назвав Путіна "розумною людиною, яка хотіла миру".

Таку скандальну заяву він озвучив під час одного із передвиборчих виступів.

Експрезидент США пригадав свої перевогори із російським злочинцем і сказав: "Я раніше говорив із ним. Я добре ладив із ним. Він хотів миру. Тепер він видно отримає все. Ви бачили: президент Сі (лідер Китаю - ред.) - розумний, президент Путін - розумний. Розумні люди стояли і обговорювали світовий порядок на наступні 100 років". 

А для інтерв'ю Fox news Трамп заявив, що до виборів США 2024 року Україну "можуть стерти з лиця землі". 

"Якщо ця проблема (війна Путіна - ред.) не буде вирішена до того часу, коли у нас відбудуться вибори, а можливо, цього і не станеться, то цілком можливо, що ми прийдемо до Третьої світової війни - до ядерної світової війни, яка призведе до світової катастрофи, порівняно з якою Перша та Друга світові війни здадуться вам ягідками", — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що він закінчить війну в Україні протягом 24 годин після повернення у Білий дім.

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Дата публікації
Перегляди
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