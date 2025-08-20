Трамп назвав себе та Нетаньягу "героями війни": чим вихвалявся президент США

Прем’єр-міністр Ізраїля Беньяьмін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп під час прямого ефіру на радіо назвав себе «героєм війни» за те, що віддав наказ про авіаудари по іранських ядерних об’єктах.

Про це пише Politico.

Коментуючи дії прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, який раніше був офіцером елітного спецпідрозділу ЦАХАЛ, Трамп заявив, що той є героєм війни, «тому що ми працювали разом».

«Він герой війни. Я думаю, я теж. Нікого це не цікавить, але я теж. Я відправляв ті літаки», — наголосив Трамп.

Імовірно, він мав на увазі удар, який він наказав завдати по іранських підземних ядерних об’єктах у червні з метою знищення ядерної програми Тегерана.

У публікації зазначається, що Дональд Трамп ніколи не служив в армії та не брав участі в реальних військових конфліктах. Він п’ять разів отримував відстрочку від служби під час війни у В’єтнамі, зокрема й за медичними показаннями, після того, як у 22 роки йому діагностували кісткові шпори на п’ятах.

Заява Трампа викликала критику, особливо з огляду на його попередні висловлювання щодо військових. Видання нагадало, що 2015 року він стверджував, що сенатор-республіканець від Аризони Джон Маккейн, який провів понад п’ять років у полоні у В’єтнамі, «не був героєм війни», оскільки, за словами Трампа, він «любить людей, яких не захоплювали в полон».

Крім того, у 2020 році видання The Atlantic повідомило, що Трамп у приватних розмовах називав загиблих військовослужбовців «невдахами» та «лохами». Трамп категорично спростував ці звинувачення.

