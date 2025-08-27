Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп закликав висунути мільярдерові та спонсору Демократичної партії Джорджу Соросу звинувачення в рекеті та корупції за нібито підтримку «жорстоких протестів» по всій території Сполучених Штатів.

Про це пише Financial Times.

У своєму дописі на власній соціальній платформі Truth Social в середу, 27 серпня, Трамп стверджував, що 95-річний Сорос і його «радикальний лівий» син Алекс, який очолює сімейний філантропічний фонд, «мають бути звинувачені за законом RICO». Цей закон зазвичай використовується для боротьби з організованою злочинністю.

Звинувачення Трампа та відповідь Сороса

Атака Трампа відбулася після повідомлень у правоцентристських виданнях, які стверджували, що фонд «Відкрите суспільство», який розподіляє гранти від імені Сороса на підтримку прогресивних ініціатив, фінансував протести, зокрема проти рішення адміністрації Трампа розгорнути війська у Вашингтоні.

«Ми більше не дозволимо цим божевільним розривати Америку, не даючи їй навіть шансу дихати і бути вільною. Сорос і його група психопатів завдали великої шкоди нашій країні! Це стосується і його божевільних друзів із Західного узбережжя. Будьте обережні, ми стежимо за вами!», — написав Трамп у Truth Social.

У відповідь представник фонду «Відкрите суспільство» (Open Society Foundations — OSF) назвав звинувачення Трампа «обурливими і неправдивими».

«Фонди „Відкрите суспільство“ не підтримують і не фінансують жорстокі протести. Наша місія — просувати права людини, справедливість і демократичні принципи вдома і по всьому світу», — йдеться в заяві.

Політичні погрози та юридичні протистояння

Ця тирада проти Сороса, який є євреєм, що вижив під час Голокосту, та частим об’єктом критики з боку консервативного крила, є черговою спробою Трампа залякати своїх політичних опонентів погрозами судового переслідування.

За останні кілька місяців Трамп неодноразово погрожував судовим переслідуванням або ув’язненням політикам, включно зі своєю колишньою суперницею на президентських виборах Камалою Гарріс і кандидатом у мери Нью-Йорка від Демократичної партії Зохраном Мамдані. Він також розпорядився провести розслідування щодо колишнього президента Джо Байдена та його помічників і запропонував кримінальне розслідування щодо Кріса Крісті, колишнього губернатора Нью-Джерсі, який раніше був його союзником.

Трамп давно висловлює особливу неприязнь до родини Сороса, яка була серед найбільших донорів кампанії Гарріс, витративши понад 85 мільйонів доларів у виборчому циклі 2024 року. Під час свого кримінального процесу в Нью-Йорку минулого року Трамп постійно наголошував, що окружний прокурор Елвін Брегг був підтриманий Соросом.

Сам Трамп зіткнувся зі звинуваченнями за законом RICO від прокурорів штату Джорджія через свої спроби скасувати результати президентських виборів 2020 року. Справа застопорилася після того, як вищий суд відсторонив прокурора, який розпочав справу.

Погроза Трампа в середу отримала підтримку від Ілона Маска, який написав у соцмережах, що «настав час вжити заходів безпосередньо проти Сороса». Видання також нагадало, що раніше Маск вже звинувачував Сороса в організації протестів біля дилерських центрів Tesla.

Нагадаємо, минулого тижня ФБР провело обшук у будинку Джона Болтона, колишнього радника з національної безпеки Трампа, який став його відвертим критиком. Розслідування, ймовірно, стосується секретних документів.