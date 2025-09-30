Трамп назвав справжню причину вторгнення Путіна в Україну

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висунув свою теорію щодо причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він прямо заявив, що рішення Володимира Путіна було спровоковано хаотичним виведенням американських військ з Афганістану.

Про це він заявив виступаючи перед топ-генералами Збройних сил США.

«У нас було шоу жахів в Афганістані, і це, на мою думку, є причиною, чому Путін напав. Він побачив це шоу жахів від Байдена та його команди некомпетентних людей. І це відкрило йому шлях. Я думаю, що це був найганебніший день в історії нашої країни. Ми не допустимо, щоб таке лайно повторилося» — заявив Трамп.

Важливий контекст рішення

Варто зазначити, що хоча фінальне виведення військ з Афганістану відбулося за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена, початкове рішення та підписання мирної угоди з «Талібаном» про терміни виведення регулярних військ (до 1 травня 2021 року) було прийняте саме адміністрацією Дональда Трампа у лютому 2020 року. Згодом Байден лише продовжив цей кінцевий термін до вересня 2021 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив свій намір стати посередником у завершенні російсько-української війни, знову закликавши до прямих переговорів між лідерами двох країн.

Раніше він заявляв, що ключем до миру в Україні можуть стати прямі переговори між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Владіміром Путіним.