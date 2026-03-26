Трамп назвав терміни закінчення війни з Іраном — WSJ

За оцінками американської сторони, операція має чіткі цілі та відбувається відповідно до попереднього плану.

Американська сторона встановила термін закінчення бойових дій в Ірані. Президент США Дональд Трамп не змінив графік, озвучений раніше.

Про це пише видання WSJ.

Трамп у приватному порядку сказав радникам, що, конфлікт перебуває на завершальній стадії. Він закликав їх дотримуватися оголошеного ним публічно 4-6-тижневого графіка.

«Цього тижня Дональд Трамп дав зрозуміти, що знову зацікавлений у досягненні дипломатичного врегулювання конфлікту. Зокрема, він відмовився від погроз, висловлених у вихідні, щодо удару по іранських електростанціях», — нагадують журналісти.

За даними джерел видання, Трамп готовий ввести війська США на іранську територію, але не наважується на це.

Чиновник кажуть, що він стурбований тим, що кількість американських військових, загиблих або поранених під час операції, може зрости, якщо війна триватиме.

«Часто важко передбачити, яке рішення Трамп може прийняти щодо війни. Лідер США коливався за лаштунками між дипломатією та нарощуванням ударів», — додали джерела видання.

Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, іранська сторона намагалася налагодити контакт із представниками адміністрації США, однак у Вашингтоні наразі не вважають переговори пріоритетом. У Білому домі наголосили, що дипломатичний процес можливий, але не на поточному етапі.

Тим часом Сполучені Штати готуються до потенційного введення сухопутних військ на територію Ірану. У Пентагоні вже розробляють сценарії наземної операції на тлі ескалації конфлікту.

Одним із ключових сценаріїв, який розглядається, є захоплення острова Харг у Перській затоці. Це стратегічний об’єкт, через який проходить до 90% експорту іранської нафти.

