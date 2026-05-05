Трамп назвав терміни завершення конфлікту з Іраном: скільки ще може тривати загострення

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп вважає, що врегулювання конфлікту між Вашингтоном і Тегераном може зайняти ще два-три тижні.

Про це він заявив в інтерв’ю ABC News.

За словами американського президента, конфлікт триватиме “ще два або, можливо, три тижні”. Водночас Трамп наголосив, що Вашингтон не прив’язує врегулювання до жорстких термінів.

Реклама

Президент США не відповів прямо на запитання, чи можна вважати режим припинення вогню завершеним після обстрілів території Об’єднаних Арабських Еміратів, які сталися в понеділок.

Окремо Трамп прокоментував питання іранського збагаченого урану. На його думку, він може бути непридатним для використання.

“Він не становить великої цінності. Ймовірно, непридатний для використання. Може, у них не вийде витягти його”, — сказав Трамп.

Водночас президент США заявив, що хотів би взяти цей збагачений уран під контроль.

Реклама

Війна в Ірані: останні новини

Раніше американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Іран “абсолютно” порушив домовленості про припинення вогню, і закликав до жорсткої відповіді. За його словами, дії Тегерана потребують “великої, рішучої, болісної та короткої” реакції.

На тлі загострення Об’єднані Арабські Емірати повідомили про повітряну атаку з боку Ірану. За даними місцевої влади, системи ППО виявили чотири крилаті ракети: три з них перехопили над територіальними водами, ще одна впала в море.

Також у Фуджейрі повідомляли про пожежу на нафтопереробному заводі після атаки безпілотників. Через загрозу ударів в ОАЕ лунали сигнали ракетної небезпеки, а міжнародний аеропорт Дубая тимчасово припинив обслуговування рейсів.

Крім того повідомляють, що США оголосили про початок нової військової місії для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Реклама

Американське командування заявило, що розпочинає підтримку операції, спрямованої на відновлення свободи навігації для комерційних суден у стратегічно важливому регіоні.

Новини партнерів