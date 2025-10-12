Трамп назвав "український імпічмент" найбільшим обманом і просить Конгрес про розслідування

Трамп закликав Конгрес перевірити його справу 2019 року / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп публічно закликав відповідні органи, включно з Конгресом, провести розслідування щодо процедури його імпічменту у 2019 році, яку він називає «українською аферою».

Про це йдеться у дописі Трампа на Truth Social.

«Афера з 'українським імпічментом' (мене!) була набагато більшим незаконним обманом, ніж Вотергейт. Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включаючи Конгрес, розслідують це!», — написав Трамп.

Нагадаємо, що перший імпічмент Дональду Трампу у 2019 році був ініційований Палатою представників США через звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. Звинувачення ґрунтувалися на його спробі натиснути на президента України Володимира Зеленського для розслідування щодо його політичного опонента, Джо Байдена, та його сина Хантера, використовуючи як важіль військову допомогу Києву.

Трамп постійно заперечував ці звинувачення, називаючи процедуру «полюванням на відьом». Тепер він вимагає розслідувати саму процедуру імпічменту, порівнюючи її з одним із найбільших політичних скандалів в історії США — Вотергейтом.

Раніше йшлося про те, що український президент Володимир Зеленський 12 жовтня вдруге за два дні мав телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.