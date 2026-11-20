Трамп і Зеленський / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп окреслив позицію Вашингтона щодо одного з ключових питань майбутнього мирного врегулювання війни в Україні. Під час спілкування з журналістами американський лідер пояснив, за яких умов Сполучені Штати готові долучитися до обговорення подальших кроків.

Про це очільник Білого дому заявив під час спілкування з журналістами.

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Гарантії безпеки для України: за якої умови Трамп готовий їх обговорювати

Дональд Трамп дав зрозуміти, що наразі пріоритетом для Вашингтона є досягнення мирної домовленості між Києвом і Москвою. Питання гарантій безпеки для України, які мають запобігти повторній російській агресії, американський президент пропонує розглядати вже після укладення угоди.

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«Зараз я не хочу говорити про гарантії безпеки, оскільки спершу ми маємо досягти домовленості. Тож коли угода буде, ми долучимося», — наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський прокоментував пропозицію надати Україні гарантії безпеки за зразком п’ятої статті НАТО. Він заявив, що не впевнений, чи однаково Україна та США розуміють цей механізм, а також наголосив, що хотів би бачити в Україні американські військові бази.

Згодом заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Москва не погодиться на гарантії безпеки для України, які передбачатимуть формати «квазічленства» в НАТО. За його словами, Росія не прийме варіант, за якого Україна фактично отримає захист, подібний до того, який мають країни Альянсу.

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