Трамп назвав війну в Україні справжнім збройним протистоянням: деталі

Зеленський, Трамп і Путін / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп, коментуючи військову операцію проти Ірану, порівняв війну Росії проти України з Другою світовою. Він назвав ці конфлікти прикладами справжньої війни, на відміну від дій Вашингтона проти Тегерана.

Про це американський президент заявив в ефірі Fox News.

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Що Трамп сказав про війну в Україні

Трамп пояснив, чому не вважає операцію США проти Ірану повноцінною війною. Як приклади масштабних і тривалих бойових дій він навів російсько-українську війну та Другу світову.

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«Це насправді не війна. Ми ще нічого не обстрілювали. Розумієте, війна — це як Росія й Україна. Оце війна. Війна — це Друга світова, коли воюєш і воюєш, і немає часу не воювати…», — сказав Трамп.

США та Іран на межі нової ескалації — що заявляв Трамп

Напруження між США та Іраном посилювалося на тлі заяв Дональда Трампа про можливе відновлення військових ударів. Ще 26 жовтня американський президент заявив, що Вашингтону час визначитися з подальшими діями щодо Тегерана: продовжувати переговори та спробувати укласти угоду чи знову вдатися до сили. Трамп наголошував, що Сполучені Штати не мають наміру брати участь у безрезультатних консультаціях.

Того ж дня CNN повідомив про готовність американських військ до масштабнішої операції. За даними телеканалу, на Близькому Сході вже зосередили достатньо сил для потенційних атак, які могли розпочатися протягом 96 годин після відповідного наказу президента США. Співрозмовники CNN зазначали, що йдеться про значно масштабнішу кампанію, ніж попередні точкові удари по військових об’єктах Ірану.

Напередодні проміжних виборів до Конгресу США риторика Трампа стала ще жорсткішою. 1 листопада на мітингу в Айові він заявив, що хоче уникнути нових жертв, однак не виключив «нищівного удару» по Ірану та говорив про можливість відновлення авіаударів. Його заяви пролунали на тлі повідомлень про план масштабної операції, потенційними цілями якої могли стати керівництво Ірану, енергетичні та ядерні об’єкти й інфраструктура країни.

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Axios також повідомляв про можливий вплив результатів виборів на рішення Трампа. За інформацією журналіста видання Барака Равіда, у разі серйозної поразки республіканців президент США може стати більш схильним віддати наказ про масштабну військову операцію проти Ірану. За словами джерела Axios, Тегерану намагаються донести, що найкращий час для укладення угоди — саме зараз.

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