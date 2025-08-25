Трамп назвав війну в Україні "великим особистісним конфліктом"

Дональд Трамп / © скрін з відео

Реклама

Президент США Дональд Трамп назвав війну між Україною та Росією «великим особистісним конфліктом».

Президент США Дональд Трамп заявив про це під час брифінгу 25 серпня.

«Війна між Україною та РФ виявилася великим особистісним конфліктом», — сказав Трамп.

Реклама

Він також пообіцяв, що Сполучені Штати «зупинять це».

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про новий підхід до гарантій безпеки для України і пояснив, як США та ЄС забезпечуватимуть підтримку.

Під час пресконференції Трамп наголосив, що саме Європа має зробити рішучий крок у цьому напрямку, адже «вона розташована поруч з Україною».

А Зеленський розповів — щоб ефективно вести війну проти Росії, Україні потрібно щомісяця отримувати від партнерів принаймні 1 млрд дол. на закупівлю американської зброї.