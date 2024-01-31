Трамп назвав загиблих американських солдатів “лохами” і “лузерами”: спростування і докази цинічних висловлювань

На початку жовтня 2023 року президент США Джо Байден назвав колишнього президента Дональда Трампа “лузером”, воскресивши багаторічне звинувачення проти Трампа, яке нібито розкрило його справжню думку про американських військовослужбовців.

За словами нібито очевидців, Трамп називав ветеранів і загиблих американських солдатів “лохами” і “лузерами”.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Snopes, в якому автор вивчив докази.

Приблизно в той самий час ліберальна група ветеранів запустила рекламу, спрямовану проти Трампа через ці нібито минулі коментарі. У рекламі мати, яка втратила сина на війні, сказала: “Мій син не невдаха”.

Трамп і його союзники заперечують ці звинувачення з моменту, коли вони вперше з'явилися у 2020 році, незадовго до виборів між Трампом і Байденом. Незалежно від того, чи є вона перформативною, чи справжньою, очевидна підтримка Трампом солдатів американської армії, як діючих, так і ветеранів, була частиною його президентських кампаній.

Після статті The Atlantic низка авторитетних новинних агентств повідомила про ймовірні коментарі Трампа у 2020 році, повністю покладаючись на анонімні джерела з його адміністрації.

Скриншот / The Atlantic

Однак не було жодних доказів аудіо- чи відеозапису цих висловлювань, а також жодної документації, як-от стенограми чи президентські нотатки, які б незалежно підтверджували чи спростовували автентичність ймовірних цитат. Більше того, оскільки Snopes не був безпосереднім свідком цих висловлювань, видання не можемо з упевненістю сказати, чи називав Трамп загиблих солдатів “лохами” і “лузерами”.

Як з'явилися звинувачення

Посилаючись на анонімних чиновників з адміністрації, у статті The Atlantic за 2020 рік під назвою “Трамп: американці, які загинули на війні, є "невдахами" і "лохами"”, розкрила поїздку Трампа до Парижа у 2018 році, коли він нібито не захотів відвідати цвинтар американських загиблих на війні. Візит був скасований.

Трамп не захотів відвідати американське кладовище Ейзен-Марн, де знаходяться могили американців, які воювали і загинули в Першій світовій війні, з двох причин, повідомляє The Atlantic: він боявся, що дощ розпатлає його волосся, і “тому що він не вважав важливим вшановувати американських загиблих на війні, за словами чотирьох людей, які знають про дискусію того дня з перших вуст”. The Atlantic пише:

“Трамп відкинув ідею візиту, тому що боявся, що його волосся розпатлається під дощем, і тому що він не вважав важливим вшанувати американських загиблих на війні, за словами чотирьох людей, які знають про дискусію в той день з перших вуст. У розмові зі старшими співробітниками вранці в день запланованого візиту Трамп сказав: “Чому я повинен йти на це кладовище? Воно заповнене невдахами”. В окремій розмові під час тієї ж поїздки Трамп назвав понад 1800 морських піхотинців, які загинули в Белло Вуд, “лохами” за те, що їх вбили”.

Також читайте Плутає людей та забуває історичні факти: пʼять причин сумніватися у розумовій придатності Трампа

Незабаром після публікації доповіді The Atlantic один неназваний високопоставлений чиновник Міністерства оборони США і один високопоставлений офіцер морської піхоти США підтвердили в інтерв'ю агентству Associated Press висловлювання про кладовище 2018 року з вищезгаданої доповіді. За даними AP, чиновник знав про висловлювання Трампа з перших вуст, а офіцер був про них повідомлений.

Союзники Трампа заперечують звинувачення

Білий дім звинуватив у скасуванні візиту на кладовище погану погоду. Відповідаючи на публікацію The Atlantic, Трамп заявив, що це звинувачення є “ганебною ситуацією” з боку “жахливого журналу”.

Трамп категорично заперечив, що називав загиблих солдатів “невдахами” і “лохами”. Виступаючи перед журналістами 3 вересня 2020 року, після повернення з передвиборчого мітингу у Вашингтоні, округ Колумбія, одразу після виходу звіту, Трамп сказав: “Я готовий поклястися на чому завгодно, що я ніколи не говорив такого про наших загиблих героїв. Немає нікого, хто б поважав їх більше. Жодна тварина — ніхто — яка тварина могла б сказати таке?”.

Кількома днями пізніше Зак Фуентес, колишній помічник Білого дому, який залишив адміністрацію на початку 2019 року і був з президентом під час поїздки до Парижа і, ймовірно, поруч з ним під час розмов про відвідування кладовища, заступився за Трампа в інтерв'ю Breitbart.

Посилаючись на генерала Джона Келлі, який був з Трампом під час поїздки в якості начальника його штабу, він сказав: “Я не чув, щоб президент назвав когось невдахою, коли я розповідав йому про погоду. Чесно кажучи, ви думаєте, що генерал Келлі стояв би осторонь і дозволив би комусь назвати полеглих морських піхотинців невдахами?”.

Повідомляючи про інтерв'ю Фуентеса Breitbart, The Washington Post зазначає, що фраза “я не чув…” — це не те саме, що “цього не було”. Крім того, немає жодних доказів того, що Келлі була поруч із Трампом, щоб почути передбачувані коментарі.

Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон, який заявив, що був у поїздці, також виступив зі спростуванням на Fox News через кілька днів після виходу статті, заявивши, що вона “просто неправдива”.

Читайте провідні новини дня:

Тодішній державний секретар США Майк Помпео також заперечив ці твердження в інтерв'ю Fox News у вересні 2020 року. Він сказав: “Я був з ним протягом значної частини цієї поїздки, якщо я правильно пам'ятаю цей візит і час, і я ніколи не чув, щоб він використовував слова, які описані в цій статті. Просто я ніколи цього не бачив”.

Як звинувачення випливли на поверхню 2023 року

2 жовтня 2023 року на офіційному акаунті Байдена на X (Twitter) знову з'явилося звинувачення, що Трамп одного разу нібито “назвав американських військовослужбовців "лохами" і "лузерами"”. Допис містив відеозапис виступу Байдена на заході у вересні 2023 року на честь покійного сенатора США Джона Маккейна, який був військовим ветераном і військовополоненим. (У цій промові Байден посилався на статтю The Atlantic, опубліковану у 2020 році).

The former president referred to American service members as “suckers” and “losers.”



MAGA extremists have made it clear where they stand. pic.twitter.com/2Kj5jr4N7Z — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2023

Наступного дня після допису Байдена на Х Келлі також повторив цю заяву. Виступаючи перед журналістами CNN, він сказав:

“Що я можу додати, чого ще не було сказано? Людина, яка вважає, що ті, хто захищає свою країну в уніформі, або були збиті чи серйозно поранені в бою, або проводять роки під тортурами як військовополонені, є “лохами”, тому що “їм це нічого не дає”. Людина, яка не хотіла, щоб її бачили в присутності військових з ампутованими кінцівками, тому що “це погано на мене впливає”. Людина, яка продемонструвала відкриту зневагу до сім'ї Золотої Зірки — до всіх сімей Золотої Зірки — на телебаченні під час виборчої кампанії 2016 року, і просторікувала про те, що наші найдорожчі герої, які віддали своє життя, захищаючи Америку, є “невдахами” і не відвідають їхні могили у Франції”.

Іншими словами, Келлі, який був з Трампом у Парижі, підтвердив, що Трамп дійсно називав американських військових “лузерами” і “лохами”, хоча неясно, чи був він свідком цих висловлювань особисто, чи чув про них від когось іншого або з новинних репортажів. (У статті The Atlantic за 2020 рік було детально описано окремий випадок, коли Трамп відвідав могилу сина Келлі, який загинув під час бойових дій в Афганістані, і на якому нібито був присутній Келлі. У цьому випадку Трамп нібито запитав військовослужбовців, які добровільно пішли на службу, “що це дало їм?”).

У відповідь на інтерв'ю CNN офіційний представник Трампа зробив заяву, в якій сказав: “Джон Келлі повністю виставив себе на посміховисько з цими розвінчаними історіями, які він вигадав, тому що він погано служив своєму президенту, коли працював на посаді глави адміністрації”.

На додаток до заяв про військовослужбовців загалом, Трамп публічно образив Маккейна, зокрема, назвавши його “не героєм війни” і сказавши “мені подобаються люди, які не потрапляли в полон”, згідно з відеозаписом на телеканалі C-SPAN. Крім того, анонімні джерела видання The Atlantic повідомили, що він назвав колишнього президента Джорджа Буша-старшого “невдахою” за те, що той був збитий японцями, будучи пілотом ВМС під час Другої світової війни.

Таким чином, позов ґрунтувався на статті The Atlantic, яка спиралася на анонімні повідомлення з других рук про нібито сказані Трампом слова; не було жодних незалежних відеозаписів або задокументованих доказів, які б підтверджували ці слова; і Трамп категорично заперечує, що колись називав військовослужбовців “лузерами” і “лохами”. Хоча цілком можливо, що він говорив такі слова, Snopes не зміг провести незалежну перевірку цього твердження.

Читайте також: