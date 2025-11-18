Трамп назвав журналістку "свинкою" та закрив їй рота (відео)

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналістки про те, чому він не підтримує повну публікацію всіх матеріалів у справі покійного фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це пише The Telegraph.

Інцидент стався під час його спілкування з пресою, коли репортерка Bloomberg поцікавилася позицією Трампа, чому він не хоче оприлюднити решту файлів Епштейна.

На поставлене запитання Трамп не надав конкретної відповіді та одразу перебив медійницю, сказавши: «Тихо, тихо, свинко».

Раніше повідомлялося, що демократи Палати представників США оприлюднили новий масив електронних листів покійного фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Також нагадаємо, що відомо про злочини і смерть колишнього сусіда Трампа по Мар-а-Лаго. У справі фінансиста Джеффрі Епштейна, звинуваченого в організації сексуального рабства та підкупі свідків, знайденого мертвим у тюремній камері 10 серпня 2019 року, як і раніше, запитань більше, ніж відповідей.