Світ
1132
Трамп назвав журналістку "свинкою" та закрив їй рота (відео)

Президент США не відповів, чому виступає проти відкриття всіх матеріалів у справі Епштейна. Також він перебив журналістку та назвав її «свинкою».

Руслана Сивак
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналістки про те, чому він не підтримує повну публікацію всіх матеріалів у справі покійного фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це пише The Telegraph.

Інцидент стався під час його спілкування з пресою, коли репортерка Bloomberg поцікавилася позицією Трампа, чому він не хоче оприлюднити решту файлів Епштейна.

На поставлене запитання Трамп не надав конкретної відповіді та одразу перебив медійницю, сказавши: «Тихо, тихо, свинко».

Раніше повідомлялося, що демократи Палати представників США оприлюднили новий масив електронних листів покійного фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Також нагадаємо, що відомо про злочини і смерть колишнього сусіда Трампа по Мар-а-Лаго. У справі фінансиста Джеффрі Епштейна, звинуваченого в організації сексуального рабства та підкупі свідків, знайденого мертвим у тюремній камері 10 серпня 2019 року, як і раніше, запитань більше, ніж відповідей.

