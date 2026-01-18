Трамп не блефує: ситуація з Гренландією критична для Європи та НАТО - Sky News

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп підтвердив серйозність своїх заяв щодо Гренландії, що ставить Європу та НАТО перед критичною ситуацією. Європейські союзники вважають спроби США «непередбачуваними» та «надзвичайними», тоді як для жителів Гренландії це питання існування їхньої нації та культури.

Про це повідомляють європейські дипломати, а також журналіст Sky News Марк Стоун.

За словами дипломатів, Трамп не блефує, попри його стиль переговорів, відомий як «мистецтво угоди». Він виступає за пряме американське управління Гренландією, мотивуючи це стратегічними загрозами з боку Китаю та Росії. Представники Данії та ЄС підкреслюють, що єдиною «червонною лінією» для них залишається питання передачі суверенітету та території Гренландії.

Попри це, США можуть розміщувати війська на території, отримувати доступ до стратегічних ресурсів або змінювати назви військових баз, проте передача острова під американський контроль є неприйнятною. Як зазначають європейські джерела, внутрішньо в американській адміністрації існують різні думки щодо доцільності позиції Трампа, але остаточне слово залишається за президентом.

Європейські країни та Гренландія визнають стратегічне значення території, особливо в умовах змін клімату й танення льодовиків, що відкриває Арктику для конкуренції світових держав.

Європейський аргумент полягає в тому, що США можуть підтримувати близькі відносини з Гренландією без передачі острова під американський контроль. За останні два десятиліття американські запити щодо збільшення військової присутності на острові були обмежені.

Трамп стверджує, що єдиний спосіб відвернути потенційні загрози з боку Росії або Китаю — зробити Гренландію американською територією. Він ігнорує, що Гренландія захищена статтею 5 НАТО, яка гарантує, що напад на одного члена Альянсу сприймається як напад на всіх.

Європейські держави вже кілька разів намагалися уникнути тиску Трампа, який погрожує тарифами у разі небажаних рішень. Проте цього разу відчуття серед європейських політиків — що вони втомилися від його ігор і готові стояти на позиції, адже передача території під тиск США є неприпустимою.

Між тим, у Копенгагені пройшли протести жителів Гренландії біля консульства США, де люди виступали проти планів американського президента щодо захоплення острова.

Заяви Трампа також створюють незручності для Великої Британії. Прем’єр-міністр Кір Стармер, який раніше демонстрував нібито «вміле» ведення переговорів із Трампом, наразі опинився у непростій ситуації через нові ультиматуми американського президента.

Таким чином, ситуація щодо Гренландії стає критичною як для європейських союзників США, так і для безпеки та політичної стабільності Арктики, а компроміс між сторонами поки виглядає малоймовірним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заява президента США Дональда Трампа про «неприйнятність» перебування Гренландії поза контролем Вашингтона спричинила дипломатичне напруження в НАТО та змусила європейські столиці терміново шукати шляхи стримування союзника.