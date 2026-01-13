Трамп не дав чіткої згоди на гарантії безпеки з участю європейських військ - FT

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Лідери G7 знову зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, щоб отримати його особисте підтвердження гарантій безпеки для України після можливого припинення вогню.

Про це повідомили кілька високопоставлених європейських чиновників, пише Financial Times.

Наступного тижня на форумі у Давосі заплановано зустріч лідерів G7 з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Основною метою переговорів стане отримання від Трампа особистого схвалення домовленостей щодо гарантій безпеки для України після припинення бойових дій, підготовлених його адміністрацією спільно з європейським командуванням США у Парижі.

Крім керівників Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, на зустріч також прибуде президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. За словами чиновників, переговори можуть включати інших представників так званої «коаліції готових» — країн, які активно підтримують Україну, а радники з питань національної безпеки планують провести окрему зустріч у межах форуму.

Європейські столиці з побоюванням ставляться до рівня особистого залучення Трампа у підтримку України після можливого мирного договору з Росією. Попередні заяви президента США, які інколи виглядали проросійськими, підвищують занепокоєння щодо його справжньої позиції.

Головний переговорник Трампа щодо Росії Стів Віткофф після зустрічі у Парижі заявив, що «більшість протоколів безпеки вже узгоджені» і вони «міцніші, ніж будь-коли раніше». До делегації США на форумі увійдуть Віткофф, зять Трампа та колега по переговорах Джаред Кушнер і державний секретар Марко Рубіо.

«Без участі США нічого з цього не відбулося б», — зазначив один із європейських чиновників, маючи на увазі, зокрема, зобов’язання Великої Британії та Франції щодо розгортання військ у постконфліктній Україні. Він додав, що поки невідомо, яку позицію насправді займає Трамп.

Присутність шести лідерів та голови Єврокомісії на зустрічі встановить рекорд за рівнем участі G7 на Давосі. Раніше форум був орієнтований на обговорення штучного інтелекту, технологій та бізнес-тем, але тепер геополітичні питання та роль США у європейській безпеці виходять на перший план.

За словами фон дер Ляйєн, гарантії безпеки, які зараз пропонуються, «суттєві, надійні та чітко визначені». Вона підкреслила, що мирний план і гарантії безпеки — це результат складних переговорів та напруженої роботи України, США, Європи та коаліції готових країн.

Наразі переговори США, України та Європи з гарантій безпеки не включали прямих тристоронніх обговорень з Росією, і невідомо, наскільки Москва погодиться з пропозиціями. Головна мета ініціативи — забезпечити, щоб після припинення вогню Росія не відновила військові дії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Дональд Трамп готовий узяти на себе зобов’язання щодо участі США в майбутній обороні України. Однак його згода пов’язана з упевненістю в тому, що Російська Федерація не спробує напасти знову.