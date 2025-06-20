Трамп не має "ні волі, ні стратегії": Годжес оцінив ймовірність удару США по Ірану

Президент США Дональд Трамп не наважться завдати удару по Ірану / © Associated Press

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Колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес висловив сумніви щодо спроможності та рішучості американського президента Дональда Трампа завдати удару по Ірану. На його думку, лідер держави не має ані впевненості у стовідсотковому успіху, ані стратегічного бачення подальших кроків.

Про це він сказав в ефірі телемарафону у слоті «1+1».

Годжес вважає, що президент США не зможе просто так віддати наказ здійснити удар по Ірану, оскільки він «на сто відсотків не певний, що йому це вдасться, якщо він спробує». Ба більше, за словами генерала, у президента «немає волі чи підстави для того, щоб взяти на себе відповідальність і піти хоч на якийсь ризик».

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«І він [Трамп — ред.] ось так, як кажуть, завис у цьому стані, він не має стратегічного уявлення про те, що буде далі. Ну, бомбардуємо, а далі що буде? І для чого оце все?», — зауважив генерал.

Годжес також підкреслив, що хоча відомо про збагачений уран в Ірані, ніхто не знає, як його забрати звідти чи принаймні викрити його точне розташування у контексті ядерної програми.

Генерал також вважає, що США «не можуть брати участь» у згортанні ядерної програми Ірану, тому що президент США не розуміє, як це зробити, і не знає, чи буде це взагалі відбуватися».

Нагадаємо, Іран зробив заяву щодо перемовин про припинення вогню. У Тегерані наголосили, що не вестимуть жодних переговорів із будь-ким на тлі ізраїльських атак.

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