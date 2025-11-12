Трамп не пробачить: Білий дім підтвердив наміри президента судитися з BBC

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Білий дім підтвердив, що судовий позов президента США Дональда Трампа проти британської телерадіомовної корпорації ВВС, який, за повідомленнями, становить 1 мільярд доларів, буде продовжено, попри ультиматум про вибачення.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу для преси у середу, 12 листопада.

Речниця назвала дії ВВС «класичним прикладом фейкових новин», підкресливши, що Трамп вважає своїм «обов’язком» боротися за правду та справедливість.

Чому Трамп судиться з BBC

Юридичний конфлікт виник після того, як ВВС, як стверджується, «зловмисно відредагувала» кадри промови Дональда Трампа, показані у документальному фільмі минулого року.

«Президент був глибоко стурбований цілеспрямованим і нечесним редагуванням його промови, яке було настільки очевидним фейком», — пояснила Левітт.

У відповідь на запитання журналістки GB News Бев Тернер про те, чи готовий Президент «збанкрутувати» ВВС у гонитві за правдою, Каролін Лівітт заявила:

«Як ви знаєте, зовнішній юридичний радник президента подав позов проти ВВС. Ми очікуємо, що це продовжиться, і чи вибачаться вони, чи ні, залежить від них».

«Ліва пропагандистська машина»

Прессекретарка також озвучила думку Трампа про британську мовну корпорацію, яка часто є об’єктом його критики.

«Президент чітко дав зрозуміти, що це ліва пропагандистська машина, яка, на жаль, субсидується британськими платниками податків, і він вважає це вкрай прикрим для великого народу Сполученого Королівства та Великої Британії», — сказала Лівітт.

Позов проти ВВС підкреслює напруженість у відносинах між адміністрацією Трампа та багатьма міжнародними медіагігантами. Хоча Левітт і зазначила, що відносини Трампа з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером є дуже хорошими, вона припустила, що ставлення до ВВС, «як чесної новинної організації» безумовно стане питанням, щодо якого «ці два лідери не дійдуть згоди».

