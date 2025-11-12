- Дата публікації
Трамп не пробачить: Білий дім підтвердив наміри президента судитися з BBC
Речниця Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що рішення президента не залежить від того, принесе медіагігант вибачення чи ні.
Білий дім підтвердив, що судовий позов президента США Дональда Трампа проти британської телерадіомовної корпорації ВВС, який, за повідомленнями, становить 1 мільярд доларів, буде продовжено, попри ультиматум про вибачення.
Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу для преси у середу, 12 листопада.
Речниця назвала дії ВВС «класичним прикладом фейкових новин», підкресливши, що Трамп вважає своїм «обов’язком» боротися за правду та справедливість.
Чому Трамп судиться з BBC
Юридичний конфлікт виник після того, як ВВС, як стверджується, «зловмисно відредагувала» кадри промови Дональда Трампа, показані у документальному фільмі минулого року.
«Президент був глибоко стурбований цілеспрямованим і нечесним редагуванням його промови, яке було настільки очевидним фейком», — пояснила Левітт.
У відповідь на запитання журналістки GB News Бев Тернер про те, чи готовий Президент «збанкрутувати» ВВС у гонитві за правдою, Каролін Лівітт заявила:
«Як ви знаєте, зовнішній юридичний радник президента подав позов проти ВВС. Ми очікуємо, що це продовжиться, і чи вибачаться вони, чи ні, залежить від них».
«Ліва пропагандистська машина»
Прессекретарка також озвучила думку Трампа про британську мовну корпорацію, яка часто є об’єктом його критики.
«Президент чітко дав зрозуміти, що це ліва пропагандистська машина, яка, на жаль, субсидується британськими платниками податків, і він вважає це вкрай прикрим для великого народу Сполученого Королівства та Великої Британії», — сказала Лівітт.
Позов проти ВВС підкреслює напруженість у відносинах між адміністрацією Трампа та багатьма міжнародними медіагігантами. Хоча Левітт і зазначила, що відносини Трампа з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером є дуже хорошими, вона припустила, що ставлення до ВВС, «як чесної новинної організації» безумовно стане питанням, щодо якого «ці два лідери не дійдуть згоди».
