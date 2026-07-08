Трамп не сказав “ні”: у Держдепі прокоментували шанси на візит президента до Києва

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поки що не відхилив запрошення відвідати Київ під час повномасштабної війни та наразі розглядає цю пропозицію. Ключовою проблемою для організації такої подорожі залишається питання гарантування безпеки чинного американського лідера в умовах активних бойових дій.

Про це розповів представник Держдепартаменту США Ян Бейтсон в інтерв’ю «РБК-Україна».

Представник зовнішньополітичного відомства наголосив, що запрошення було передано під час продуктивної зустрічі президентів США та України, і сам факт відсутності прямої відмови є позитивним сигналом. За його словами, керівник Білого дому чудово розуміє ситуацію та самостійно ухвалюватиме фінальне рішення з огляду на всі обставини.

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«Якщо Дональд Трамп не сказав „ні“, це означає, звичайно, що він думає про це, він сам це вирішує», — зазначив Ян Бейтсон.

Водночас у відомстві визнають, що потенційна небезпека залишається найбільш чутливою темою для керівництва країни. Забезпечення захисту першої особи держави на території, де триває війна, є надзвичайно складним завданням для відповідних американських служб.

Позиція самого Трампа щодо поїздки

Під час нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі американський лідер підтвердив, що хотів би відвідати Київ, поки місто не зазнало сильних руйнувань. При цьому він чітко дав зрозуміти, що подібна подорож стане можливою лише після остаточного завершення збройного конфлікту.

Очільник Сполучених Штатів висловив сподівання на швидке закінчення війни, щоб він зміг безпечно здійснити цей візит. За його оцінками, представники Секретної служби США категорично не схвалили б ідею поїздки до держави, де тривають активні бойові дії.

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