Трамп не відкликав своїх погроз через Гренландію – заява прем'єр-міністерки Данії 

На короткій пресконференції після засідання Фредеріксен підтвердила, що під час розмови звучали загрози з боку Трампа.

Під час 45-хвилинної розмови прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен обговорила з обраним президентом США Дональдом Трампом напружену ситуацію щодо Гренландії. Як стало відомо, Трамп не відмовився від своїх погроз запровадити високі тарифи проти Данії, якщо країна не погодиться на його вимоги щодо території.

Про це повідомляє видання DR із посиланням на заяви прем’єр-міністерки, зроблені під час спеціального засідання парламенту.

На короткій пресконференції після засідання Фредеріксен підтвердила, що під час розмови звучали загрози з боку Трампа.

“З американської сторони прозвучала думка, що, на жаль, може виникнути ситуація, коли ми будемо менше працювати разом з американцями в економічній сфері”, – зазначила прем’єр-міністерка.

Вона додала, що Данія прагне уникнути конфліктів із США у торговельній сфері, але водночас працює з бізнес-організаціями та європейськими партнерами, щоб підготуватися до можливих викликів.

“Ми не хочемо мати жодних конфліктів з американцями в торговельній сфері. Але, звичайно, ми перебуваємо в процесі підготовки разом із компаніями, бізнес-організаціями та нашими європейськими колегами”, – пояснила вона.

Фредеріксен зазначила, що діалог із майбутньою адміністрацією Трампа продовжуватиметься після його офіційного вступу на посаду. Однак вона не уточнила, чи вдалося розмовою знизити напругу у відносинах між США та Данією.

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“Ми перебуваємо в серйозній ситуації”, – визнала прем’єр-міністерка, додаючи: “Ми робимо все можливе, щоб впоратися з цим якомога мудріше і краще”. Водночас вона розповіла, що Трамп назвав Данію “великою країною”, хоча деталей їхньої бесіди не розкрила.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 січня, уряд Данії запропонував придбати два нові арктичні інспекційні судна та збільшити кількість патрулів на собачих упряжках, щоб посилити свою військову присутність у Гренландії на тлі нещодавніх заяв обраного президента США Дональда Трампа щодо планів на цей острів.