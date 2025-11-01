Трамп не виключив можливості підземних ядерних випробувань

США відновлюють ядерні випробування через 33 роки / © Associated Press

США мають намір повернутися до практики ядерних випробувань після більш ніж 30 років паузи. Рішення може торкнутися формату підземних тестів, що викликає стурбованість у світі.

Про це пише видання Reuters.

Поки що незрозуміло, чи йдеться про проведення ядерних вибухових випробувань під контролем Національного управління ядерної безпеки, чи про льотні перевірки ракет, здатних нести боєголовки.

Однак згадка про «підземні випробування», яку озвучив президент Дональд Трамп, викликала широкий резонанс, адже саме такий формат використовувався США до 1992 року.

«Ви дуже скоро дізнаєтеся, але так, ми збираємося провести деякі випробування. Інші країни це роблять. Якщо вони збираються це робити, то й ми будемо», — сказав американський лідер.

Нагадаємо, Трамп повідомив, що доручив Пентагону розпочати випробування ядерної зброї після 33-річної перерви.

«Оскільки інші країни проводять програми випробувань, я доручив міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на паритетних засадах. Цей процес розпочнеться негайно», — написав він у соцмережі TruthSocial 30 жовтня. Тоді ж глава Білого дому зазначив, що США мають «більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна».

Поки незрозуміло, чи мав Трамп на увазі повноцінні ядерні вибухи, тестування засобів доставки чи ж субкритичні випробування, коли боєголовки перевіряються, але без самого вибуху.

США не проводять повноцінних випробувань ядерної зброї від 1992 року. Вашингтон підписав, але не ратифікував Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року.