Трамп не заперечує проти плану Нетаньяху окупувати Газу — ізраїльські ЗМІ

Сектор Газа / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не виступає проти нового плану прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо окупації центральної частини сектора Газа, включно з містом Газа.

Про це Axios повідомили американські та ізраїльські чиновники.

За їхніми словами, Трамп вирішив не втручатися в ухвалення рішень ізраїльським урядом. Очікується, що Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю схвалить цей план уже найближчим часом, попри внутрішні та міжнародні застереження.

Що передбачає план

Ізраїль готується до масштабної військової операції, яка може тривати кілька місяців і спричинити нову хвилю переміщення — близько мільйона палестинців. ЦАХАЛ має намір увійти в райони, де можуть утримуватися ізраїльські заручники, попри ризик для їхнього життя.

Офіційні особи Ізраїлю заявляють, що ХАМАС не демонструє готовності до укладення угоди про припинення вогню та звільнення заручників на прийнятних для Ізраїлю умовах. За словами одного з помічників Нетаньяху, “це остання карта”, яка має примусити бойовиків до поступок.

Трамп утримується від критики

У відповідь на запитання журналістів щодо можливої повної окупації Гази, Трамп заявив: “Я справді не можу сказати. Багато в чому це залежатиме від Ізраїлю”. Американські чиновники підтверджують, що Білий дім не планує заважати ухваленню рішень ізраїльським урядом.

За словами джерел, емоційний вплив на президента справило відео, опубліковане ХАМАС, на якому ізраїльський заручник риє собі могилу. Один з чиновників зазначив: “Це вплинуло на президента, і він дозволить ізраїльтянам робити те, що їм потрібно”.

Внутрішній опір в Ізраїлі

Армія оборони Ізраїлю наразі обережно ставиться до плану. Начальник Генштабу ЦАХАЛу Еяль Замір попередив Нетаньяху, що операція може поставити під загрозу життя заручників і перетворити Ізраїль на відповідальну сторону за цивільне населення сектора. “Ви потрапляєте в пастку”, — заявив він на нараді у вівторок.

Гуманітарний контекст

На тлі воєнного загострення Білий дім готується розширити допомогу палестинському населенню. За даними американських джерел, адміністрація Трампа планує збільшити фінансування Фонду гуманітарної допомоги Гази (GHF) та відкрити нові центри допомоги для внутрішньо переміщених осіб як у північній, так і в центральній частині анклаву.

Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі повідомив Bloomberg, що кількість центрів GHF зросте з 4 до 16. Проте гуманітарні організації та ООН закликають Вашингтон вплинути на Ізраїль, щоб той розблокував колишні канали доставки допомоги, які наразі залишаються обмеженими.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що рішення щодо можливої повторної окупації Ізраїлем сектора Ґази має ухвалювати сама ізраїльська сторона, а Вашингтон наразі зосереджений на гуманітарній допомозі.