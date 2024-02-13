Трамп не зможе вічно блокувати допомогу Україні: коли отримаємо американську зброю – прогноз експерта

У вівторок на світанку, 13 лютого, Сенат США таки ухвалив об'єднаний пакет допомоги для України на понад 60 млрд доларів, а також для Ізраїлю та Тайваню. Проте цей документ ще має пройти Палату представників, де спікером є затятий трампіст Майк Джонсон, який вже натякнув, що не винесе на розгляд нижньої палати Конгресу проголосований Сенатом законопроєкт.

Але, за словами директора програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва, вічно маніпулювати й блокувати допомогу Україні не вийде. Про це експерт сказав у коментарі ТСН.ua.

Дебати тривали до п'ятої ранку та чотири місяці загалом

Як зазначається, законопроєкт проголосували окремо від проблемного питання мексиканського кордону, на чому наполягали республіканці й особисто Дональд Трамп, який, швидше за все, буде номінований кандидатом у президенти на виборах у листопаді від Республіканської партії.

Група з 22 республіканців на чолі з лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом проголосувала переважною більшістю з демократами за ухвалення цього законопроєкту, пішовши таким чином проти Трампа. Скандальні заяви 45-го президента США щодо спонукання Росії атакувати членів Альянсу за часів його президентства, якщо ті не збільшать свої оборонні витрати, за інформацією американських ЗМІ, збурили частину Республіканської партії.

Можливо, саме тому сенатори-республіканці нарешті проголосували за об’єднаний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню окремо від посилення безпеки на кордоні з Мексикою (це питання, як головне, Трамп взяв собі на озброєння в рамках передвиборчої президентської кампанії – ред.). Проте, цей документ ще має пройти Палату представників, де спікером є затятий трампіст Майк Джонсон, який вже натякнув, що не винесе на розгляд нижньої палати Конгресу проголосований Сенатом законопроєкт.

За словами Краєва, вічно маніпулювати й блокувати допомогу Україні не вийде. Економічні реалії США, необхідність ухвалити федеральний бюджет (черговий термін збігає 8 березня, бо до цього, від кінця вересня, Конгрес ухвалював тимчасові бюджетні резолюції, щоб не допустити "шатдауну" – зупинки фінансування всіх держустанов – ред.) та тиск однопартійців, які не хочуть бруднитися настільки довгою політичною грою, рано чи пізно змусять Палату представників все ж таки або проголосувати за цей пакет допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню, або за схожі пакети в межах самого федерального бюджету.

Тому, на думку експерта, є достатньо висока ймовірність, що протягом лютого це питання має бути вирішене в той чи інший спосіб. Бо, як відомо, ще наприкінці грудня минулого року США вичерпали кошти на військову підтримку України.

Проте, як підкреслює Олександр Краєв, ситуація така, що нормально прогнозувати дії Джонсона та тих, хто на нього орієнтується, дуже важко. Особливо, зважаючи на те, що Джонсон у принципі є "спікером" Трампа, й репрезентує його погляд на зовнішню політику, ставлення до парламентаризму й підхід до держуправління. Тому, адекватно оцінити шанси, як допомога Україні зможе пройти Палату представників, наразі важко.

"Ми бачимо, що зростає підтримка серед голів комітетів. Зокрема, очільник комітету з розвідки Палати представників чітко сказав, що підтримка України є стратегічним інтересом США, й що вони будуть це робити. Ми бачимо, що значна частина республіканців, як у Сенаті, де вже проголосували (пакет допомоги Україні – ред.), так і в Палаті представників, де дебати про це тривають, готові підтримати цю позицію. Але визначення щодо цього немає, бо продовжує діяти доволі жорстка партійна дисципліна", – зазначає в коментарі ТСН.ua Олександр Краєв.

Чи винесе Майк Джонсон на голосування цей пакет? За словами експерта, цілком можливо, що республіканці можуть сподіватися на те, що, якщо цього захоче керівництво партії, вони зможуть його "завалити". Але, треба пам’ятати, що до кінця лютого має бути вирішене питання з федеральним бюджетом США.

"Таким чином, або, через цей великий пакет президента Байдена на 95 млрд доларів, або через федеральний бюджет, але допомога Україні в тій чи іншій формі має бути затверджена", – підсумував Олександр Краєв.

Раніше йшлося про те, що заяви Трампа, які заохочують до нападу на союзників США по НАТО, ставлять під загрозу військовослужбовців Альянсу. Північноатлантичний альянс готовий до будь-яких непередбачуваних сценаріїв щодо ризику атаки Росії країн-членів Альянсу.

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