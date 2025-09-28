Трамп несподівано візьме участь у зібранні сотень вищих військових лідерів — AP

Трамп виступить на терміново скликаній нараді військового керівництва в Квантико / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп візьме участь у терміново скликаній нараді вищих військових керівників, що відбудеться 30 вересня.

Про це повідомив представник Білого дому, передає Associated Press із посиланням на чиновника, який повідомив про плани президента на умовах анонімності, оскільки не мав права розкривати інформацію до офіційного оголошення.

На зустріч до військової бази морської піхоти США в Квантико (Вірджинія) за короткий час викликано сотні генералів та адміралів — командувачів зі званням «одна зірка» і вище, а також їхніх провідних радників. Ініціатором зібрання виступив міністр оборони Піт Гегсет.

Днями Трамп заявив, що на зустрічі говоритимуть «про успіхи у військовій сфері, про добру форму та про багато позитивних речей».

Про проведення наради стало відомо ще напередодні, проте її причини спершу не називалися. Коли журналісти вперше поставили питання про зустріч, Трамп виглядав непоінформованим, зазначає джерело.

«Я буду там, якщо вони цього хочуть. Але чому з цього роблять таку велику справу?» — сказав він тоді.

За словами представника Білого дому, участь президента спершу не входила до планів, однак він сам ухвалив рішення приїхати.

Експерти зауважують, що присутність Трампа підвищує ризик політизації заходу, який формально є зустріччю аполітичних військових лідерів.

«У червні президент уже виступав із промовою у стилі передвиборчої кампанії перед військовими на базі у Форт-Брегг (Північна Кароліна), різко критикуючи свого попередника-демократа Джо Байдена», — йдеться у повідомленні.

Крім того, республіканський президент дедалі активніше залучає військових у внутрішніх справах, заявляючи, що це необхідно для боротьби зі злочинністю в містах, де демократичні лідери «не здатні гарантувати безпеку».

Національна гвардія продовжує патрулювати округ Колумбія, а також готується до меншого розгортання в Мемфісі (Теннессі). Раніше Трамп повідомив, що відправить війська і до Портленда (Орегон), аби «захистити від внутрішніх терористів».

Попри заперечення місцевої влади, він уже раніше направляв Національну гвардію та морську піхоту до Лос-Анджелеса під час протестів проти імміграційних рейдів.

У Пентагоні підтвердили, що Гегсет мав виступити перед вищим військовим керівництвом на початку наступного тижня.

У збройних силах США нині служить близько 800 генералів і адміралів різних рангів, які командують тисячами військовослужбовців у понад десятку країн світу.

