Трамп несподівано висловився про свою популярність: що заявив про рейтинги

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп припустив, що його нинішній рівень підтримки може бути вищим, ніж під час президентських перегонів два роки тому.

Про це Дональд Трамп розповів під час спілкування з журналістами.

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Оцінюючи власні рейтинги, президент США припустив, що його нинішня популярність може бути вищою, ніж у 2024 році, хоча й висловив у цьому невпевненість. Водночас він додав, що ці показники були б ще вищими, якби не підсумки проміжних виборів.

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Також Трамп звернув увагу на різницю між виборчими кампаніями, у яких він брав участь особисто, та тими, де його прізвища не було у бюлетенях.

«Кожного разу, коли я балотувався, ми перемагали. Коли я не балотувався, здається, було важко. Це досить цікаво», — зазначив політик.

Коментуючи результати останніх проміжних виборів, президент США розкритикував їх, проте зауважив, що в минулому бували й гірші кампанії.

«Ці проміжні вибори були жахливими, але не такими поганими, як інші. Було кілька інших, які були набагато гіршими», — підсумував Дональд Трамп.

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Вибори до Конгресу США — останні новини

Нагадаємо, 3 листопада у США відбулися проміжні вибори до Конгресу. Демократи здобули контроль над обома палатами — Сенатом і Палатою представників.

Дональд Трамп заявив, що «абсолютно готовий» визнати результати голосування, хоча й зізнався, що здивований таким підсумком.

Згодом, після результатів проміжних виборів до Конгресу президент Дональд Трамп звинуватив демократів у різкому падінні американського фондового ринку.

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